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Факти / Україна

Порушили правила користування електрокаміном. На Одещині внаслідок пожежі загинули жінка та немовля

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
пожежа в Харківській області
Фото: ДСНС

У п’ятницю, 18 грудня, у селі Янишівка Одеської області сталася пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей.

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначено, що повідомлення про займання в приватному одноповерховому будинку надійшло о 13:05. Внаслідок пожежі загинули жінка 2002 року народження та її син 2022 року народження.

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Пожежа ліквідована самозатуханням. Причина — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрокаміна. Підрозділи ДСНС не викликали.

Джерело: ДСНС
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