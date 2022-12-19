Грудень, 19 в 12:00

У п’ятницю, 18 грудня, у селі Янишівка Одеської області сталася пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей.

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначено, що повідомлення про займання в приватному одноповерховому будинку надійшло о 13:05. Внаслідок пожежі загинули жінка 2002 року народження та її син 2022 року народження.

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Пожежа ліквідована самозатуханням. Причина — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрокаміна. Підрозділи ДСНС не викликали.