Порушили правила користування електрокаміном. На Одещині внаслідок пожежі загинули жінка та немовля
Фото: ДСНС
У п’ятницю, 18 грудня, у селі Янишівка Одеської області сталася пожежа, внаслідок якої загинуло двоє людей.
Про це повідомляє ДСНС.
Зазначено, що повідомлення про займання в приватному одноповерховому будинку надійшло о 13:05. Внаслідок пожежі загинули жінка 2002 року народження та її син 2022 року народження.
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Пожежа ліквідована самозатуханням. Причина — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрокаміна. Підрозділи ДСНС не викликали.