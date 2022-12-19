Темпи мобілізації знизились, жодних хвиль не передбачається – ЗСУ
Темпи мобілізації в Україні знизились у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення.
Як повідомив на брифінгу начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач, жодних хвиль не було і немає, призов триває за планом Генштабу.
– Кількість громадян, які ми призиваємо у межах мобілізації залежить від обстановки на фронті. Показники за кількістю особового складу є плановими, прораховуються Генштабом і планово здійснюється територіальними центрами комплектування, – сказав він.
Він наголосив, що не варто очікувати після Нового року підвищення темпів мобілізації, оскільки потреби в цьому немає.
– Всі фактори, які впливають, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація, що за їх заявами було призвано від 200 до 300 тис. громадян, враховане. Зараз ми працюємо відповідно до плану, і жодних хвиль не передбачається, – додав Горбач.