Грудень, 19 в 16:07

Темпи мобілізації в Україні знизились у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення.

Як повідомив на брифінгу начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач, жодних хвиль не було і немає, призов триває за планом Генштабу.

– Кількість громадян, які ми призиваємо у межах мобілізації залежить від обстановки на фронті. Показники за кількістю особового складу є плановими, прораховуються Генштабом і планово здійснюється територіальними центрами комплектування, – сказав він.

Він наголосив, що не варто очікувати після Нового року підвищення темпів мобілізації, оскільки потреби в цьому немає.

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