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Факти / Україна

Темпи мобілізації знизились, жодних хвиль не передбачається – ЗСУ

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Мобілізація, військові ЗСУ, військові
Фото: Depositphotos

Темпи мобілізації в Україні знизились у порівнянні з початком повномасштабного вторгнення.

Як повідомив на брифінгу начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач, жодних хвиль не було і немає, призов триває за планом Генштабу.

– Кількість громадян, які ми призиваємо у межах мобілізації залежить від обстановки на фронті. Показники за кількістю особового складу є плановими, прораховуються Генштабом і планово здійснюється територіальними центрами комплектування, – сказав він.

Він наголосив, що не варто очікувати після Нового року підвищення темпів мобілізації, оскільки потреби в цьому немає.

Зараз дивляться

– Всі фактори, які впливають, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація, що за їх заявами було призвано від 200 до 300 тис. громадян, враховане. Зараз ми працюємо відповідно до плану, і жодних хвиль не передбачається, – додав Горбач.

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