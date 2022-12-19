ЗСУ проводить в РФ військові операції, цілями є лише об’єкти російської армії – ГУР

Грудень, 19 в 17:46

Українські військові проводять бойові операції на території Росії, цілями яких є об’єкти армії РФ, з яких завдаються удари по нашій країні.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він заявив, що військові операції, які українська армія проводить на території Росії, потребують серйозної підготовки, оскільки “російські військові об’єкти добре охороняються”.

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Крім того, Скібіцький наголосив, що у ЗСУ “виключно військові” цілі. Він зазначив, що українські сили атакують об’єкти армії РФ, з яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів.

Фото: Maxar