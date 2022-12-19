Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

ЗСУ проводить в РФ військові операції, цілями є лише об’єкти російської армії – ГУР

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
ЗСУ проводить в РФ військові операції, цілями є лише об’єкти російської армії – ГУР

Українські військові проводять бойові операції на території Росії, цілями яких є об’єкти армії РФ, з яких завдаються удари по нашій країні.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він заявив, що військові операції, які українська армія проводить на території Росії, потребують серйозної підготовки, оскільки “російські військові об’єкти добре охороняються”.

Зараз дивляться
Читайте
Арестович прокоментував вибухи на аеродромах в Енгельсі та під Рязанню

Крім того, Скібіцький наголосив, що у ЗСУ “виключно військові” цілі. Він зазначив, що українські сили атакують об’єкти армії РФ, з яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів.

Фото: Maxar

Джерело: Bild
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка