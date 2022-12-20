Грудень, 20 в 17:48

Російське керівництво під час обміну полонених ділить своїх окупантів на сорти. Найнижчу зацікавленість РФ має у примусово “мобілізованих” на тимчасово окупованих територіях України.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член координаційного штабу з питань поводження з полоненими Андрій Юсов у ефірі загальнонаціонального телемарафону.

– Ми не коментуємо кількість. Зокрема тому, що складні переговори та складні процеси по одночасно кількох обмінів готуються і тривають. Бойовики так званих ПВК є. Чому так званих? Бо це жодним чином не приватні військові компанії. Це військові компанії режиму Путіна, які фінансуються з навколобюджетних ресурсів та обслуговуються задачі політичного режиму Російської Федерації, – сказав він.

Юсов зазначив, що Росія зацікавлена в обміні вагнерівців.

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– Чи вони є ціллю номер один – скажімо так: до них є певний інтерес. Як до і до деяких інших категорій, – сказав він.

Юсов назвав антирейтинг окупантів, в обміні яких Росія зацікавлена найменше.

– Рашистський режим є фашистським, бо проводить певну градацію. Примусово “мобілізовані” з тимчасово окупованих територій, зокрема ОРДЛО, – це позиція в антирейтингу номер один. Все інше – уже складний процес. Звісно, офіцери мають підвищений попит. Люди, які володіють певними знаннями та навичками. Ми не можемо всього озвучити, щоб не нашкодити. Але чим простіша людина – тим менше інтерес у рашистів, – зазначив Юсов.

Нагадаємо, 1 грудня до України в межах обміну полоненими повернулися ще 50 захисників.