Карта бойових дій на 20.12.2022 – ситуація на фронті

Грудень, 20 в 6:15

На 300-ту добу повномасштабної війни російські війська зосереджують зусилля на наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Лиманському напрямку окупанти намагаються відновити втрачене положення, а на решті напрямків загарбники вдаються до оборони.

Карта бойових дій в Україні на 20.12.2022

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 300-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.