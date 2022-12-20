Карта бойових дій на 20.12.2022 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 300-ту добу повномасштабної війни російські війська зосереджують зусилля на наступі на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
На Лиманському напрямку окупанти намагаються відновити втрачене положення, а на решті напрямків загарбники вдаються до оборони.
Карта бойових дій в Україні на 20.12.2022
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 300-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.