Грудень, 20 в 15:30

У Києві викрили чоловіка, який шахрайським шляхом привласнив земельну ділянку та дві квартири у Києві.

Слідство встановило, що чоловік купив підроблені документи, а саме паспорт та права власності на земельну ділянку та дві квартири, які є спадщиною від померлих та належать територіальній громаді столиці.

З цими фальшивими документами він зареєстрував за собою право власності на вказані об’єкти нерухомості.

Зараз дивляться

– Надалі з метою легалізації незаконно набуго томайна, відчужив їх добросовісним набувачам, – повідомляє прокуратура.

Вартість заарештованого майна становить близько 1,6 млн грн.

Наразі шахраю повідомили про підозру. Суд обрав йому тримання під вартою як запобіжний захід у вигляді.

Столична прокуратура заарештувала ці квартири та ділянку.

З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні за клопотанням окружної прокуратури на земельну ділянку та квартири накладено арешт.

Досудове розслідування триває.