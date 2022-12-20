Врятувався лише у полоні: окупант 5 разів намагався втекти з армії
Російський військовий потрапив в український полон після того, як п’ять разів намагався втекти з армії.
Про це повідомляє СБУ.
– Він та його співслужбовці так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати, – повідомляє спецслужба.
Однак, коли окупанти зрозуміли, що командування їх просто так не відпустить, намагалися втекти зі своїх підрозділів.
– Скільки разів мене намагалися відправити на передок, то я усвідомлюючи, що там… тікав. 5 разів мене знаходили й повертали назад, – розповідає він співробітникам СБУ.
Залишитися живим загарбнику дозволило лише те, що він потрапив у полон.
СБУ нагадала, що окупантам, які хочуть помирати треба зателефонувати на гарячу лінію +380936886888 і здатися.
– Зателефонувавши на неї, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і залишитися в живих, – зазначає Служба безпеки.
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