Грудень, 20 в 21:01

Російський військовий потрапив в український полон після того, як п’ять разів намагався втекти з армії.

Про це повідомляє СБУ.

– Він та його співслужбовці так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати, – повідомляє спецслужба.

Однак, коли окупанти зрозуміли, що командування їх просто так не відпустить, намагалися втекти зі своїх підрозділів.

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– Скільки разів мене намагалися відправити на передок, то я усвідомлюючи, що там… тікав. 5 разів мене знаходили й повертали назад, – розповідає він співробітникам СБУ.

Залишитися живим загарбнику дозволило лише те, що він потрапив у полон.

СБУ нагадала, що окупантам, які хочуть помирати треба зателефонувати на гарячу лінію +380936886888 і здатися.

– Зателефонувавши на неї, можна отримати детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і залишитися в живих, – зазначає Служба безпеки.

Фото: Скріншот