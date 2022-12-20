Вибух “подарунка” з України. У Польщі заявили про відсторонення Бондара – ДСНС спростовує

Грудень, 20 в 15:48

Глава польського МВС Маріуш Камінський повідомив, що заступника глави ДСНС України Дмитра Бондара відсторонили за вручення “подарунка”, який вибухнув у Головному управлінні поліції Польщі. Водночас в українській службі спростовують цю інформацію.

– Я отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади. В Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі, – написав міністр внутрішніх справ Польщі.

У ДСНС заявили, що не мають інформації щодо відсторонення заступника голови Служби Дмитра Бондара.

Можливо в них (МВС Польщі, – Ред.) якась інша інформація, станом на зараз у мене такої інформації нема, — повідомила керівниця відділу взаємодії із ЗМІ та комунікацій з громадськістю ДСНС Оксана Трухачова.

15 грудня стало відомо, що у Польщі вибухнув “подарунок з України”. В результаті інциденту з легкими пораненнями ушпиталили головного коменданта поліції, генерала Ярослава Шимчика.

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За даними МВС Польщі, здетонував один із подарунків, які генерал отримав під час візиту в Україну напередодні.

Водночас там не уточнили, про що саме йдеться, лише уточнили, що подарунок зробив один із керівників українських служб, з яким зустрічався Шимчик.

Як повідомляли польські ЗМІ, Шимчик отримав в Україні два протитанкові гранатомети (ймовірно, RGW-90), які, за словами представників української сторони, були використані.

Перший подарунок – від глави Нацполіції України Ігоря Клименка. Це був вживаний протитанковий гранатомет, з якого стріляли по російських танках.

А другий – від голови ДСНС Сергія Крука. Після зустрічі його заступник Дмитро Бондар показав полякам кімнату, де було зібрано знешкоджені під час боїв предмети. Прощаючись, Бондар подарував генералу Шимчику такий самий ствол гранатомета. За даними видання, українці запевнили поляків, що гранатомет уживаний і безпечний. Більше того, сказали, що його можна перевозити без спеціальних документів.

19 грудня пресслужба ДСНС висловила жаль у зв’язку з нещасним випадком. У службі також висловили сподівання, що подія не матиме негативного впливу на високий рівень співпраці між органами правопорядку України і Польщі.

Джерело: Маріуш Камінський