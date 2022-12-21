Грудень, 21 в 21:19

Президент України Володимир Зеленський вперше після повномасштабного вторгнення Росії виїхав за межі української держави з візитом до Сполучених Штатів.

У США український президент має зустрітись зі своїм американським колегою Джо Байденом та виступити перед Конгресом Сполучених Штатів.

Факти ICTV зібрали посилання на трансляції виступів президента України у США.

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За підсумками зустрічі у Білому домі пройде пресконференція президентів, що запланована на 23:30 за часом Києва. Трансляцію пресконференції Байдена та Зеленського з українським перекладом за цим посиланням.

Зазначимо, що приблизно за годину до початку пресконференції президентів України і США розпочалася закрита частина переговорів Зеленського і Байдена.

Виступ президента Володимира Зеленського перед американськими конгресменами за київським часом відбудеться в ніч на 22 грудня, о 2:30. Трансляцію з перекладом українською можна дивитись за цим посиланням.

Для тих, хто знає англійську, трансляцію мовою оригіналу буде проводити американське видання Washington Post. Переглянути трансляцію виступу Володимира Зеленського та Джо Байдена мовою оригіналу можна за цим посиланням.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що президент Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона цього тижня, оскільки вважає, що війна в Україні вступила до нової стадії.

Сам український лідер після прильоту до Вашингтону заявив, що наступного року Україна має повернути свій прапор на усі українські території та до усіх українців.