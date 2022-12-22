Грудень, 21 в 22:06

У середу, 21 грудня, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який включає сучасний зенітно-ракетний комплекс великого радіусу дії Patriot.

Як пояснив Фактам ICTV військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, батареї Patriot значно підвищать ефективність української протиповітряної оборони.

Втім, навіть ці системи не можуть на 100% гарантувати безпеку нашого повітряного простору.

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– Ефективність значно зросте, тому що Patriot – це сучасний високотехнологічний комплекс, аналогів якому в нашій протиповітряній обороні немає. Єдиний комплекс великого радіусу дії, який ми зараз використовуємо, це ще радянський F-300, – сказав Коваленко.

Експерт зазначив, що Patriot насамперед використовується для знищення гелікоптерів, винищувачів, ракетної зброї, але не дронів.

– Для знищення БПЛА використовуються комплекси малого та середнього радіусу дії, наприклад, Iris-T, NASAMS, зенітно-самохідна установка Gepard, Crotale, Alvis Stormer та інші комплекси, які є в розпорядженні ЗСУ. Тому навіть найсучасніший комплекс не зможе гарантувати повний захист повітряного простору, – сказав він.

Коваленко вважає, що для створення так званого буферу безпеки Україні потрібна чимала кількість батарей Patriot.

І їх потрібно розміщувати не тільки на кордоні з РФ, а й по території нашої держави, щоб росіяни не змогли прорвати нашу ППО великою кількістю ракет.

Експерт не виключає, що саме надання ЗРК Patriot може посприяти наданню й іншої зброї, яку Україна не отримувала раніше.

– Це танки більш сучасного покоління Leopard 2 A5/A6. Або вже в наступному році ми можемо отримати винищувачі, я не думаю, що вони будуть розміщуватися на території України, на наших аеродромах. Але хоча б з тимчасовим базуванням на аеродромах наших країн-партнерів – це також буде вже дуже цікавий результат. Також ми можемо казати про розширення номенклатури ракетної зброї авіаційного базування. Нещодавно міністр оборони Великої Британії Бен Воллес натякнув, що Україна може отримати Storm Shadow – це досить потужна ракета авіаційного базування, яка може значно посприяти нашому контрнаступу найближчим часом, – додав Коваленко.