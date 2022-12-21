Грудень, 21 в 9:29

Із початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 99 740 своїх військових, за останню добу – 510.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші бойові втрати РФ у війні:

Зараз дивляться

танків ‒ 3002 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5979 (+5) од,

артилерійських систем – 1972 (+12) од,

РСЗВ – 412 (+2) од,

засобів ППО ‒ 212 (+0) од,

літаків – 282 (+1) од,

гелікоптерів – 267 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1688 (+8),

крилатих ракет ‒ 653 (+0),

кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4608 (+9) од,

спеціальної техніки ‒ 178 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 301 день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.