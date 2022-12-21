Мінус 510 окупантів та гелікоптер – втрати РФ у війні проти України за добу
Фото: Генштаб ЗСУ
Із початку повномасштабної війни проти України Росія втратила 99 740 своїх військових, за останню добу – 510.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші бойові втрати РФ у війні:
Зараз дивляться
танків ‒ 3002 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 5979 (+5) од,
артилерійських систем – 1972 (+12) од,
РСЗВ – 412 (+2) од,
засобів ППО ‒ 212 (+0) од,
літаків – 282 (+1) од,
гелікоптерів – 267 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1688 (+8),
крилатих ракет ‒ 653 (+0),
кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4608 (+9) од,
спеціальної техніки ‒ 178 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 301 день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.