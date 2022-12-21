Грудень, 21 в 14:04

Заступник мера Києва Володимир Бондаренко заявив, що у випадку повного блекауту в столиці працюватиме критична інфраструктура і сфера охорони здоров’я.

– Станом на сьогодні ми маємо в Києві трохи більше 3 млн громадян. Відповідно, коли ми говоримо про найгірший сценарій, сценарій повного блекауту, ми розуміємо, що певна доволі значна частина залишиться в місті… Тому будуть працювати об’єкти критичної інфраструктури, буде працювати сфера охорони здоров’я, – сказав він.

Заступник мера зазначив, що у разі повного блекауту в столиці не працюватиме енергоємний транспорт, зокрема метрополітен. Натомість будуть працювати автобуси.

– Наслідки останнього обстрілу показали, що автобусні маршрути готові дублювати навіть деякі гілки метро. Все більше на мапі столиці об’єктів бізнесу, який готовий працювати від резервних джерел електрики – це магазини, аптеки, деякі банківські установи. Логічно – забезпечення питною водою, вона буде і в бюветах, і в пунктах обігріву безкоштовно, – додав Бондаренко.

За його словами, у випадку найгіршого сценарію складна ситуація буде з опаленням.

Зараз дивляться

– Житлово-експлуатаційні організації на сьогодні готові, що у випадку тривалої відсутності електроенергії у будинках, можливо, доведеться зливати внутрішньобудинкові системи, аби запобігти замерзанню. Ми шукаємо можливості, яким чином запобігти цій ситуації, – підкреслив Бондаренко.

Джерело: телемарафон