Грудень, 21 в 23:19

Окупанти обстріляли Марганець Нікопольського району, що на Дніпропетровщині, внаслідок чого в місті пошкоджено будинки, господарські споруди та газопровід.

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі.

– Удень армія Росії, використовуючи ствольну артилерію, здійснила обстріл міста Марганець. Пошкоджено сім житлових будинків, дві господарські будівлі, газопровід. Люди не постраждали, – написав він.

За словами Євтушенка, до вечора 21 грудня росіяни здійснили повторний обстріл однієї з територій району.

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Наразі інформація уточнюється.

– Вночі прошу жителів прибережних територій перебувати в притулку або скористатися правилом двох стін, – закликав глава РВА.

Раніше керівник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Південь Наталя Гуменюк заявила, що ситуація в південних областях України залишається складною, проте Сили оборони та українські захисники її повністю контролюють.

Джерело: Євген Євтушенко

Фото: Євген Євтушенко