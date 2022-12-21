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Факти / Україна

Погода дозволяє ЗСУ рухатися активніше – Гайдай

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
ЗСУ на фронті

Українська армія готується до активного наступу на східному фронті.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу Еспресо.

За його словами, зараз мороз дозволяє рухатись важкій військовій техніці

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– Саме тому бойові дії на лінії фронту пришвидшаться. Ми всі побачимо, що будуть відбуватись певні рухи, – сказав Гайдай.

Він каже, що наразі ЗСУ можуть діяти активніше.

– Наші війська зможуть набагато швидше рухатись, ніж кілька тижнів тому. Не варто уточнювати про напрямки, де саме слід очікувати активних дій української армії. Проте до Нового року слід очікувати гарних подарунків від Збройних сил України, – додав Гайдай.

Нагадаємо, очільник Луганської ОВА казав, що окупаційні війська посилюють блокпости на Донбасі для відловлення своїх дезертирів.

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Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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