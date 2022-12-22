Грудень, 21 в 22:55

У Сполучених Штатах Америки посилили заходи безпеки через приїзд президента України Володимира Зеленського.

Про це пише CNN з посиланням на джерело, близьке до українського лідера.

Через загрозу російського нападу ні високопосадовці, ні співробітники українського посольства в США не були проінформовані про розклад візиту президента України.

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Зазначається, що Зеленський хотів приїхати до США вже кілька місяців, але йому доводилося оцінювати необхідність візиту на основі різних чинників.

Зокрема, враховувалися воєнні ризики, щоб короткий візит президента за кордон не ускладнив становище на фронті.

Джерело CNN каже, що Зеленський був готовий до поїздки лише за умови значного прориву у двосторонніх відносинах України та США.

Таким проривом, за оцінкою телеканалу, став новий пакет американської допомоги із системами Patriot.