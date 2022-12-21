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Факти / Україна

РФ не може перемогти Україну у відкритому бою. Данілов про вирішальні наступні три місяці у війні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Олексій Данілов
Фото: Офіс президента

Наступні місці будуть вирішальними на полі бою для України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в інтерв’ю Голосу Америки.

– Ми розуміємо, що на сьогоднішній день спроможностей РФ перемогти нас у відкритому бою не існує. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним. Ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті, – зазначив він.

Крім того, Росія, не зважаючи на очевидність необхідності відводу військ, продовжуватиме бойові дії, “бо вони поставили все на кон”.

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 – І сьогодні ми, розуміючи ці виклики, максимально готуємося, але розуміємо також, що нам конче необхідна допомога наших партнерів. І я хочу сказати, що та допомога, яка була у березні, квітні і травні – це зовсім інша допомога, ніж ми на сьогоднішній день отримуємо.

У Європі певна кількість країн так само змінила свою думку. І якщо вони раніше, умовно кажучи, поставляли каски, дехто – бронежилети, то на сьогоднішній день вони поставляють тяжке озброєння, яке нам конче необхідне, щоб перемогти цього ворога, – говорить Данілов.

Також він подякував всім партнерам за допомогу та наголосив, що “Україна захищає усю Європу від цієї навали”.

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