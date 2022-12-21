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Факти / Світ

Російська армія обстріляла італійських журналістів в Херсонській області

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Російська армія обстріляла італійських журналістів в Херсонській області

Двоє італійських журналістів і військових кореспондентів заявили, що були навмисно обстріляні російськими збройними силами у Херсонській області, коли вели репортажі поблизу лінії фронту.

Про це пише The Guardian.

Один з них – незалежний репортер Клаудіо Локателлі, який висвітлював війну РФ проти України від початку повномасштабного вторгнення. 

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Він повідомив, що автомобіль був позначений як преса, тож вогонь вівся навмисне. Крім того – обстріли були зі східного берега Дніпра, де дислокуються російські агресори.

Один зі снарядів пошкодив автомобіль, і Локателлі повідомив про незначне поранення, яке він отримав, перш ніж авто преси змогло дістатися безпечного місця.

– Я втратив трохи крові, але рана невелика. Якби я відчинив двері, то втратив би ногу або ще гірше. На щастя, ми цілі і неушкоджені, – заявив Локателлі на спільному відео з колегою Нікколо Челесті. 

Українська поліція почала розслідування інциденту та кваліфікувала напад як потенційний військовий злочин.

Нагадаємо, Херсон був звільнений від російської окупації 11 листопада. Після цього росіяни відступили на східний берег Дніпра. Проте на початку грудня місцевим мирним жителям довелось евакуюватись через посилення російських обстрілів.

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Фото: скріншот відео Comitato Ventotene

Джерело: The Guardian
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