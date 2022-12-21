Російська армія обстріляла італійських журналістів в Херсонській області

Грудень, 21 в 21:29

Двоє італійських журналістів і військових кореспондентів заявили, що були навмисно обстріляні російськими збройними силами у Херсонській області, коли вели репортажі поблизу лінії фронту.

Про це пише The Guardian.

Один з них – незалежний репортер Клаудіо Локателлі, який висвітлював війну РФ проти України від початку повномасштабного вторгнення.

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Він повідомив, що автомобіль був позначений як преса, тож вогонь вівся навмисне. Крім того – обстріли були зі східного берега Дніпра, де дислокуються російські агресори.

Один зі снарядів пошкодив автомобіль, і Локателлі повідомив про незначне поранення, яке він отримав, перш ніж авто преси змогло дістатися безпечного місця.

– Я втратив трохи крові, але рана невелика. Якби я відчинив двері, то втратив би ногу або ще гірше. На щастя, ми цілі і неушкоджені, – заявив Локателлі на спільному відео з колегою Нікколо Челесті.

Українська поліція почала розслідування інциденту та кваліфікувала напад як потенційний військовий злочин.

Due giornalisti italiani sono stati feriti a #Kherson. Claudio Locatelli: “La macchina è ben segnalata, non c’era nessun altro, l’attacco ai nostri danni è stato intenzionale. Il tiro proveniva dalla sponda oltre il Dnipro, dove si trovano i russi”.pic.twitter.com/JMVcMAEHqx — Comitato Ventotene (@ComVentotene) December 20, 2022

Нагадаємо, Херсон був звільнений від російської окупації 11 листопада. Після цього росіяни відступили на східний берег Дніпра. Проте на початку грудня місцевим мирним жителям довелось евакуюватись через посилення російських обстрілів.

Фото: скріншот відео Comitato Ventotene