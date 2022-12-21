СБУ проводить обшуки в УПЦ МП у Сумській області

Грудень, 21 в 16:58

Служба безпеки України проводить обшуки на об’єктах УПЦ МП у Сумській області.

Зокрема йдеться про Софронієво-Молченський чоловічий монастир Різдва Богородиці.

Про це повідомляє регіональне управління СБУ.

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Обшуки проводять разом із працівниками інших правоохоронних органів у межах контррозвідувальних заходів.

– Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку “русского мира” та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів, – повідомляє СБУ.

Зазначається, що правоохоронці проводять огляд території та приміщень за безпосередньої участі представників церкви.

Силовики шукають осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності на завданні шкоди державному суверенітету України. Також шукають заборонені до обігу предмети.

СБУ проводить обшуки в монастирі УПЦ МП на Сумщині / 3 фотографии

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства, наголошують в СБУ.