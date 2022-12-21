Грудень, 21 в 1:17

Представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі розповів про майбутні поставки військового обладнання Україні.

Як він заявив, найближчим часом буде сформовано новий пакет військової допомоги для України.

– Ми надали Україні понад 25 пакетів допомоги, не рахуючи інших фондів та ініціатив з надання допомоги в безпеці за останні дев’ять місяців, і їх буде більше, – сказав він.

Кірбі впевнений, що найближчими днями буде оголошено ще один пакет військової допомоги для України.

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– Коли він буде сформований, то ми зможемо говорити про зміст, суму і терміни, щоб українські військові отримали обладнання якомога швидше, – додав представник Ради з нацбезпеки США.

Джон Кірбі додав, що Вашингтон хоче бути впевненим, що українська влада і ЗСУ зможуть захистити країну від російського вторгнення і повернути втрачені землі, незаконно відібрані росіянами.

За його словами, війна з часом трансформувалася, оскільки на початку війни йшлося про протитанкову техніку, потім про артилерію, а тепер про протиповітряний захист.