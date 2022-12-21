Грудень, 21 в 1:04

Як пишуть американські медіа, президент Володимир Зеленський планує 21 грудня здійснити першу закордонну поїздку з початку повномасштабної війни та приїхати у Вашингтон, де виступить перед Конгресом США.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, видання Axios, а також низка американських журналістів.

За даними CNN, які посилаються на два джерела, знайомі з планом візиту українського лідера, Зеленський прибуде 21 грудня.

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Водночас Axios пише, що Зеленський виступить зі зверненням на об’єднаному засіданні обох палат Конгресу.

Реакція США

Офіційний Вашингтон наразі не коментував візит Зеленського до Сполучених Штатів, як не було коментарів і з боку офіційного Києва.

Водночас спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала членів Конгресу фізично бути присутніми на наступному засіданні. У листі до колег вона попросила “всіх членів Конгресу бути фізично присутніми на нашому засіданні в середу ввечері”, додавши, що “будь ласка, будьте присутніми на дуже спеціальному засіданні, присвяченому демократії в середу ввечері”. Більше деталей не наводиться.

За даними американських ЗМІ, ймовірна поїздка президента України може бути пов’язана з новим пакетом військової допомоги від США, який, крім іншого, може включати системи Patriot, про що повідомляли CNN. Перемовини щодо цих ЗРК з Вашингтоном вів особисто Володимир Зеленський.