Якщо Іран наважиться поставити РФ ракети, це буде додатковим викликом для України – Данілов
Україна володіє повною інформацією про поставки Іраном безпілотників для Росії, а також про переговори країн щодо передачі іншого озброєння на територію РФ.
Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
– Ми маємо чітке розуміння, за даними нашої розвідки і розвідки наших партнерів, що відбувається з Іраном. Ми більш ніж впевнені, що це іранські дрони. Вони їх поставляли Російській Федерації, на жаль, це відбувається і сьогодні. І для нас це є великим викликом. Більш того, нам достеменно відомо, що РФ веде з Іраном перемовини про постачання іншого озброєння на територію Росії, – сказав Данілов.
Він зауважив, що, з одного боку, Україна має радіти, що РФ не має внутрішньої спроможності перемогти у цій війні без залучення інших країн, а з іншого боку, це буде додатковим викликом, якщо Іран наважиться поставити Росії вже не тільки дрони, а й ракети.
Данілов зазначив, що українські військові вже навчилися відбивати атаки дронів, однак є і випадки, коли вони досягають своєї цілі.
– Що стосується 50% руйнування нашої енергетичної системи, яка працює не на військових, а на цивільне населення: на жаль, РФ як країна-терорист обрала саме такий шлях війни з нашою країною. На жаль, вони не знімають з порядку денного дуже просте питання, яке вони ставлять – це знищення нас як нації, – говорить Данілов.