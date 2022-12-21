Якщо Іран наважиться поставити РФ ракети, це буде додатковим викликом для України – Данілов

Грудень, 21 в 16:02

Україна володіє повною інформацією про поставки Іраном безпілотників для Росії, а також про переговори країн щодо передачі іншого озброєння на територію РФ.

Про це в інтерв’ю Голосу Америки заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Ми маємо чітке розуміння, за даними нашої розвідки і розвідки наших партнерів, що відбувається з Іраном. Ми більш ніж впевнені, що це іранські дрони. Вони їх поставляли Російській Федерації, на жаль, це відбувається і сьогодні. І для нас це є великим викликом. Більш того, нам достеменно відомо, що РФ веде з Іраном перемовини про постачання іншого озброєння на територію Росії, – сказав Данілов.

Він зауважив, що, з одного боку, Україна має радіти, що РФ не має внутрішньої спроможності перемогти у цій війні без залучення інших країн, а з іншого боку, це буде додатковим викликом, якщо Іран наважиться поставити Росії вже не тільки дрони, а й ракети.

Зараз дивляться

Данілов зазначив, що українські військові вже навчилися відбивати атаки дронів, однак є і випадки, коли вони досягають своєї цілі.