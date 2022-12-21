Звільнення Луганщини триває: ЗСУ наступають у напрямку Сватового і Кремінної
Сили оборони України проводять наступальні операції у напрямку Сватового і Кремінної, які перебувають під російською окупацією.
Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Також він зазначив, що у Білогорівці українські захисники стабілізували ситуацію.
– Там дуже важко, там постійно їх обстрілюють, цілодобово проходять наступи, але хлопці там вирівняли ситуацію і навіть покращили свої позиції, – зазначив Гайдай.
У напрямку Сватового і Кремінної ситуація краща, наступальні дії ЗСУ проходять вдало.
Очільник ОВА заявив, що звільнення Луганщини дається українських захисникам дуже важко, тому очікувати швидких проривів немає сенсу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 301-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.