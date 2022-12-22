Грудень, 22 в 2:20

Візит президента України Володимира Зеленського до США став головною темою для обговорення у мережі.

Українці вже створили десятки мемів про зустріч Зеленського з американським колегою Джо Байденом.

У своїх жартах користувачі соціальних мереж не оминули пса Патрона, відключення електроенергії та втрати армії РФ, які вже незабаром досягнуть 100 тис. вбитими.

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Факти ICTV зібрали добірку актуальних мемів про візит Зеленського до США.

Під час пресконференції Джо Байден заявив, що США будуть підтримувати Україну протягом усього шляху воєнного спротиву Російській Федерації.

Також він нагадав, що США надали Україні транш нової допомоги на $1,85 млрд, які підуть на обладнання, постачання боєприпасів для артилерії, танків та серед яких буде ЗРК Patriot.