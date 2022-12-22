Грудень, 22 в 0:57

Україна очікує від Сполучених Штатів нові поставки зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з американським лідером Джо Байденом.

Його запитали, чи має він якесь повідомлення, яке б він хотів передати президенту Росії Володимиру Путіну. У відповідь на це, Зеленський заявив, що замість російського лідера може передати сигнали Джо Байдену.

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– Я стою в США з Байденом, тому що я його поважаю за його людяність. Я можу передавати меседжі президенту Байдену. Наприклад, якщо зараз не дуже серйозно, то ви запитали, що буде після ЗРК Patriot? Після Patriot ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли б Patriot, – сказав Володимир Зеленський, після чого в прес-залі пролунав сміх.

Коментуючи ці слова, Джо Байден додав, що “ми працюємо над цим”.

Нагадаємо, перед зустріччю президентів України та США стало відомо, що Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги, в якому, серед іншого, був один комплекс ЗРК Patriot.