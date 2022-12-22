Грудень, 22 в 0:25

Чим довше триває розв’язна Російською Федерацією війна проти України, тим більше буде українських батьків, які живуть помстою.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з американським лідером Джо Байденом.

– Для мене, як для президента, справедливий мир – це ніяких компромісів щодо нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету… Хочу вам сказати як батько. Ви знаєте, як у нас батьки втратили своїх синів на фронті, або своїх доньок. Що для них цей справедливий мир? Це ніщо. Їх не цікавлять ніякі відшкодування. Все чим вони живуть – це помста. І чим довше буде йти війна, тим більше буде таких батьків, які житимуть помстою, – сказав Зеленський.

Він наголосив, що немає жодного справедливого миру у війні, яку принесла на територію України “нелюди” з Росії.

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Перед цим Володимир Зеленський наголосив, що Україна та США мають чітке бачення того, як в найближчі місяці покращити оборонну спроможність України. А сам Зеленський повертається додому з чудовими новинами.

Водночас Джо Байден заявив, що США будуть підтримувати Україну протягом усього шляху воєнного спротиву Російській Федерації.