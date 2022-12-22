Енергосистема Україні витримає навіть після нової масованої атаки РФ – Галущенко

Грудень, 22 в 15:10

Енергосистема України витримає навіть після нових хвиль російських атак.

Про це в ефірі ведучому загальнонаціонального марафону на ICTV Вадиму Карп’яку повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

– Ворог не зупиниться і продовжить завдавати ракетних ударів. Однак ми вже з 10 жовтня живемо під щоденними обстрілами енергосистеми. Вони різної масованості, але вони є. І ми тримаємо енергосистему вже третій місяць, і ми її утримаємо, – повідомив Галущенко.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до Нового року російські окупанти хочуть залишити українців без світла, тому потрібно готуватися до нових атак РФ по енергосистемі.