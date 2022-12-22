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Факти / Україна

Напруження зростає: на Херсонщині між російськими силовиками та військовими виник конфлікт

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Напруження зростає: на Херсонщині між російськими силовиками та військовими виник конфлікт

На Херсонському напрямку між російськими силовиками та військовими стався конфлікт через недостатнє матеріальне забезпечення.

– Між окупаційними силовиками (Росгвардія, ФСБ, – Ред.) та військовими наростає напруження через недостатнє матеріальне забезпечення. Так, перші відбирають найкращі транспортні засоби, які доставляють окупанти на тимчасово окуповані території, – повідомляють у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що російські військові отримують забезпечення потреб за надлишковим принципом. Ситуацію ускладнює негласна заборона на доставку нових транспортних засобів через Крим, яку запровадили окупанти.

– Така ситуація знижує моральний дух росіян на лівому березі Херсонщини, – зазначається у повідомленні.

До речі, у Херсонській області знайдено масове поховання жертв російських військових, серед них – дівчина-підліток.

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