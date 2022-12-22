Грудень, 22 в 21:41

Україні доведеться імпортувати електроенергію з Європи, якщо енергосистема постраждає ще більше внаслідок атак РФ.

Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що наразі наша держава не поспішає це робити через високі ціни на електрику в Євросоюзі.

Зараз дивляться

– Якщо генерація постраждає ще більше, нам доведеться імпортувати електроенергію… Ми розуміємо, що імпорт вже зараз би не зашкодив. Але це дорого, ми не можемо ані підвищити тарифи, ані компенсувати різницю з бюджету, – пояснив голова уряду.

Він уточнив, що в інших країнах Європи електрика коштує орієнтовно втричі дорожче, ніж в Україні.

Тож якщо Київ купить імпортну електроенергію, а тарифи для населення залишатимуться незмінними, то бізнес буде змушений платити більше.

– Втричі дорожче – це і ризики для бізнесу, і соціальні ризики, що все буде дорожчати. Тому ми говоримо з нашими партнерами, щоб у разі потреби в імпорті електроенергії ми отримували фінансову компенсацію, – наголосив Шмигаль.

За його словами, йдеться про компенсацію різниці між європейською та українською ціною на електроенергію. Сума може скласти до €800 млн, однак все залежить від обставин.

– Якщо ми переживемо грудень – уже €200 млн нам не потрібно, прожили січень – залишається €400 млн, – заявив прем’єр.

Як розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, імпорт електроенергії може допомогти стабілізувати енергосистему. Україна вже проводила тестування цієї опції, імпортувавши невеликі обсяги електрики з Румунії та Словаччини.

Нещодавно президент Володимир Зеленський зазначав, що Україні потрібен імпорт електроенергії з Євросоюзу в обсязі до 2 ГВт хоча б до завершення цього опалювального сезону.