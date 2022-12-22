Грудень, 22 в 11:38

Російські окупаційні війська влаштували “полювання” на українців, використовуючи поіменні списки, складені спецслужбами РФ.

Про це йдеться в розслідуванні агентства Associated Press.

У матеріалі зазначається, що це була навмисна широкомасштабна кампанія РФ, під час якої окупанти систематично переслідували впливових українців на національному та місцевому рівнях. Таким чином вони намагалися нейтралізувати український опір шляхом затримань, тортур і страт.

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Журналісти АР наголошують, що ця стратегія агресора порушує закони війни та може стати доказом у справі про російський геноцид проти українців.

Агентство з посиланням на дані розвідки США та британських аналітиків пише, що розвідка РФ під керівництвом Федеральної служби безпеки (ФСБ) витратила місяці на складання списків потенційних жертв в Україні перед повномасштабним вторгненням 24 лютого.

Під прицілом окупантів опинилися урядовці, журналісти, активісти, ветерани, релігійні лідери та юристи.

Загалом журналісти AP задокументували щонайменше 61 випадок переслідування громадян України. Під час розслідування вони використовували російські списки, отримані українською владою, фотодокази злочинів, повідомлення російських ЗМІ та інтерв’ю з десятками жертв, їхніми родинами та друзями, українськими посадовцями та активістами.

За словами тих, кому вдалося вижити, деяких жертв тримали в місцях ув’язнення, де їх допитували, били та застосовували електричний струм. Декого окупанти вивезли до РФ, а інші загинули.

У трьох випадках росіяни тортурами примушували людей доносити на інших. Ще в трьох випадках росіяни захоплювали членів родини, включно з дитиною, щоб чинити тиск.

Згідно зі свідченнями, зібраними AP на окупованих і нещодавно звільнених територіях довкола Києва, в Херсонській, Запорізькій, Чернігівській та Донецькій областях, картина була схожою всюди, де перебували війська РФ.

– Очевидно, що перед вами сценарій авторитарного режиму, який хоче негайно обезголовити регіон і усунути керівництво, – зазначив у коментарі AP Стівен Рапп, колишній посол США з особливих доручень, який консультує Україну в питанні судових розслідувань.

Як наголошує агентство, поіменні списки РФ є доказом того, що насильство окупантів в Україні було спланованим, а не випадковим.

– Росія використовувала жорстокість як військову стратегію, задуману та реалізовану в командних структурах її збройних сил та розвідувальних служб, – йдеться в матеріалі.

Агентство AP із посиланням на українську розвідку пише, що влітку 2021 року різко активізувався підрозділ російської розвідувальної служби, який займався плануванням окупацію України. Йдеться про дев’яте управління п’ятої служби ФСБ.

Агенти РФ класифікували впливових українців як потенційних колаборантів або ненадійних осіб, яких потрібно залякати чи вбити.

– Цією політичною стратегією цілеспрямованих вбивств керували з дуже високого рівня в Кремлі, – пояснив журналістам Джек Вотлінг, старший науковий співробітник RUSI (Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень).

Агентство звертає увагу, що списки, складені в РФ до повномасштабного вторгнення, були лише початком. Коли в Кремлі зрозуміли, що не зможуть швидко захопити Україну, то почали розширювати списки “ненадійних” українців. Російські загарбники, зокрема, використовували доноси колаборантів, вкрадені державні документи та катували полонених, щоб отримати від них “зізнання”.

Журналісти, зокрема, отримали копії списків із 31 людини, на яких росіяни влаштували “полювання” в Миколаївській та Херсонській областях. Там були 8 військових, 7 ветеранів, 7 цивільних осіб і 9 людей, яких окупанти звинувачували в допомозі Збройним силам України та українській розвідці.

До списків також потрапив чоловік, якого рашисти звинуватили в антиросійських поглядах і антиросійській пропаганді. Ще один чоловік опинився в прицілі окупантів за те, що допоміг синові евакуюватися на українську територію на моторному човні.

У списках, які не були датовані, містилися імена, деякі прізвиська, дати народження та адреси українських громадян.

Як зазначає AP, наразі неможливо задокументувати повний масштаб викрадень людей в Україні. Українська правозахисна організація Центр громадянських свобод, яка цього року отримала Нобелівську премію миру, зафіксувала понад 770 таких випадків з моменту вторгнення РФ у лютому.

Однак голова організації Олександра Матвійчук повідомила, що це лише верхівка айсберга. За її словами, окупанти викрадали навіть людей, яких не можна вважати впливовими лідерами в Україні.

– Кожен може стати мішенню. Це мене шокувало. Ми були готові до політичних переслідувань… Але ми не були готові до терору, – заявила вона.

Агентство звертає увагу на те, що схожу тактику поіменних списків “ненадійних осіб” свого часу використовував радянський режим. Їх затримували, відправляли в концтабори чи страчували. Й зібрані дані свідчать про те, що Росія робить зараз те саме в Україні.

Наприклад, лише в Херсоні майже третина з 230 викрадень цивільних осіб, зареєстрованих до липня, стосувалася представників місцевих органів влади та державних службовців.

І ці факти можуть стати доказом геноциду: прокурори зможуть доводити, що Росія має намір знищити українське суспільство.

– Саме з цього слід розпочати розслідування геноциду. Це те, як росіяни мали намір знищити ідентичність, – пояснив Вейн Джордаш, керуючий партнер юридичної фірми Global Rights Compliance, який допомагає в роботі багатонаціональної ініціативи з підтримки українських прокурорів у справах про воєнні злочини РФ.

За даними Моніторингової місії ООН, окупанти вбили понад 440 мирних жителів у містах, селищах та селах Київської, Чернігівської та Сумської областей з 24 лютого до 6 квітня 2022 року.

Російські загарбники майже у всіх захоплених містах та селах України облаштовували катівні для місцевих мешканців.