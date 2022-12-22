Грудень, 22 в 1:39

Президент Росії Володимир Путін має хворе та неадекватне відношення до світу і більше не є суб’єктом цивілізованих людей.

Про це 21 грудня заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з американським лідером Джо Байденом.

Українського лідера запитали, яке повідомлення він би хотів передати Володимиру Путін.

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– Які меседжі можна йому (надсилати, – Ред.) після того, що він отруїв наше цивільне, спокійне життя… Я вважаю хворим його відношення до світу, абсолютно неадекватним – для чого йому відправляти меседжі. Він сьогодні повинен бути зацікавлений, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб’єкт цивілізованих людей, – сказав президент Зеленський.

Володимир Зеленський вважає, що Путін хоче після України піти далі, де раніше “була потужна присутність Радянського Союзу”.

Водночас він вважає, що президенту РФ варто бути зацікавленим в тому, щоб зберегти хоч щось від культури та історії свого народу та російської держави.

Натомість український лідер додав, що замість цього може передати повідомлення президенту Байдену, зміст якого стосуватиметься передачі додаткових ЗРК Patriot Україні.

Нагадаємо, перед зустріччю президентів України та США стало відомо, що Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги, в якому, серед іншого, був один комплекс ЗРК Patriot.