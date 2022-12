Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні переговори з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Серед іншого, йшлося про надання нашій державі зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це поінформували в пресслужбі Міноборони України.

Резніков запевнив американського колегу, що українські захисники швидко освоять нову систему.

Had a phone call with @SecDef Lloyd J. Austin III

Grateful for another package of security assistance, especially for the new capabilities to defend our skies from russia’s brutal attacks.

???????? PATRIOTic soldiers will master these systems quickly.They proved their skills many times pic.twitter.com/fB9zo32q3q

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 22, 2022