Грудень, 22 в 15:58

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні переговори з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Серед іншого, йшлося про надання нашій державі зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це поінформували в пресслужбі Міноборони України.

Резніков запевнив американського колегу, що українські захисники швидко освоять нову систему.

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– Ми вдячні за черговий пакет допомоги у сфері безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстоких нападів Росії. Українські воїни швидко освоять систему Patriot. Вони неодноразово доводили свою майстерність, – наголосив Резніков.

Had a phone call with @SecDef Lloyd J. Austin III

Grateful for another package of security assistance, especially for the new capabilities to defend our skies from russia’s brutal attacks.

???????? PATRIOTic soldiers will master these systems quickly.They proved their skills many times pic.twitter.com/fB9zo32q3q — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 22, 2022

Як відомо, Україна неодноразово закликала США надати ЗРК Patriot для захисту неба – на тлі постійних ракетних атак РФ. Ці системи є ефективними для перехоплення балістичних і крилатих ракет. Водночас у Білому домі не поспішали включати ЗРК в пакети допомоги, пояснюючи таку позицію логістичними проблемами доставки та складністю в обслуговуванні комплексів.

21 грудня Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1,8 млрд. До нього вперше увійшла батарея Patriot та боєприпаси до неї.

Як пояснили в Повітряних силах ЗСУ, Patriot допоможуть відігнати російську авіацію якомога далі від кордонів України. Одна батарея ЗРК містить машини забезпечення і від чотирьох до восьми пускових установок (в кожній з них чотири ракети).