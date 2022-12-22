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Факти / Україна

Резніков – голові Пентагону: Українські військові швидко освоять Patriot

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Олексій Резніков та Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні переговори з очільником Пентагону Ллойдом Остіном. Серед іншого, йшлося про надання нашій державі зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це поінформували в пресслужбі Міноборони України.

Резніков запевнив американського колегу, що українські захисники швидко освоять нову систему.

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– Ми вдячні за черговий пакет допомоги у сфері безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстоких нападів Росії. Українські воїни швидко освоять систему Patriot. Вони неодноразово доводили свою майстерність, – наголосив Резніков.

Як відомо, Україна неодноразово закликала США надати ЗРК Patriot для захисту неба – на тлі постійних ракетних атак РФ. Ці системи є ефективними для перехоплення балістичних і крилатих ракет. Водночас у Білому домі не поспішали включати ЗРК в пакети допомоги, пояснюючи таку позицію логістичними проблемами доставки та складністю в обслуговуванні комплексів.

21 грудня Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1,8 млрд. До нього вперше увійшла батарея Patriot та боєприпаси до неї.

Як пояснили в Повітряних силах ЗСУ, Patriot допоможуть відігнати російську авіацію якомога далі від кордонів України. Одна батарея ЗРК містить машини забезпечення і від чотирьох до восьми пускових установок (в кожній з них чотири ракети).

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Джерело: Міноборони
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