У передмісті Дніпра лунають вибухи
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Фото: Depositphotos
У передмісті Дніпра лунають вибухи.
Про це пишуть у соцмережах.
– Дніпро. Було чутно вибухи. Попередньо — ППО. Будьте в укриттях, – повідомив Telegram-канал Збройні сили України. Війна з окупантами.
Очікуємо офіційну інформацію.
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Нагадаємо, що 6 грудня у Дніпрі двічі за день прогриміла серія вибухів під час сигналу повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 302-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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