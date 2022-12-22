Грудень, 22 в 18:12

У передмісті Дніпра лунають вибухи.

Про це пишуть у соцмережах.

– Дніпро. Було чутно вибухи. Попередньо — ППО. Будьте в укриттях, – повідомив Telegram-канал Збройні сили України. Війна з окупантами.

Очікуємо офіційну інформацію.

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Нагадаємо, що 6 грудня у Дніпрі двічі за день прогриміла серія вибухів під час сигналу повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 302-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.