Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У передмісті Дніпра лунають вибухи

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У передмісті Дніпра лунають вибухи
Фото: Depositphotos

У передмісті Дніпра лунають вибухи.

Про це пишуть у соцмережах.

– Дніпро. Було чутно вибухи. Попередньо — ППО. Будьте в укриттях, – повідомив Telegram-канал Збройні сили України. Війна з окупантами.

Очікуємо офіційну інформацію.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що 6 грудня у Дніпрі двічі за день прогриміла серія вибухів під час сигналу повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 302-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка