Грудень, 22 в 13:11

Не всі системи ППО Patriot здатні вражати балістичні цілі, як Іскандер-М, якими РФ атакує Україну.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

– Йдеться про PAC 3, які дійсно можуть вражати саме балістичні ракети, такі як Іскандер-М, які є на озброєнні в окупантів, – каже він.

Крім того, Ігнат наголосив, що американські системи ППО Patriot є одними з найкращих комплексів у світі. Модифікація, яку українці отримають від США, поки невідома – це не розголошується.

Зараз дивляться

– Сподіваємося, що це буде один із кращих передових комплексів, здатний знищувати не лише аеродинамічні, а й балістичні цілі. Одна батарея – це мав би бути тільки початок, – говорить речник.

Ігнат пояснив, що одна батарея містить машини забезпечення і від чотирьох до восьми пускових установок. В одній пусковій – чотири ракети.

– Дальність ураження Patriot – до 150 км по аеродинамічних цілях, – додав речник Повітряних сил.

Він зазначив, що така ППО зможе прикривати і лінію фронту, й обʼєкти критичної інфраструктури. Рішення про місця їх розміщення ухвалюватиме вище військове керівництво України.