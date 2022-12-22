Грудень, 22 в 2:09

Увесь Конгрес США очікує на виступ президента Володимира Зеленського в Капітолії.

Про це йшлося під час спільного виступу для журналістів президента Володимира Зеленського та спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

Очікується, що виступ президента України розпочнеться 22 грудня о 02:30.

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– Ми тут сьогодні, щоб привітати хороброго, мужнього президента Зеленського, щоб похвалити – не тільки його, а й мужній, об’єднаний народ України за те, що він робить для захисту демократії, – сказала Пелосі журналістам.

Вона зазначила, що “весь Конгрес, демократи і республіканці, Палата представників і Сенат, з нетерпінням чекають почути” Володимира Зеленського.

Своєю чергою президент України коротко звернувся до журналістів, зазначивши, що він вже вдруге у Капітолії США і востаннє був тут ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

– Що я можу сказати? Інше, інше відчуття, ніби інша історія, ніби інше життя. Але так чи інакше в цьому житті дуже важливим є Конгрес Сполучених Штатів, це великий друг України, українського народу, дійсно свободи, свободи українців. І я вам дуже дякую. Ви підтримали нас у фінансовій підтримці… Дуже вам дякую, – сказав він.

Нагадаємо, Ненсі Пелосі раніше була з візитом у Києві вже після того, як Росія розв’язала проти України широкомасштабну агресію, де зустрілася із Зеленським. У поїздці до неї приєдналися кілька високопоставлених демократів з Палати представників.