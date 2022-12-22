Грудень, 22 в 4:26

Американські зенітно-ракетні комплекси Patriot, які були включені до нового пакету військової допомоги для України від США, допоможуть відігнати авіацію Росії якомога далі від українських кордонів.

Як розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі Радіо Свобода, зазначені ЗРК зможуть “суттєво посилити” протиповітряну оборону України та створити ешелоновану систему ППО.

– Це дуже потрібна для України річ. Тому що Patriot давно був омріяний у нашій стратегії подальшого розвитку Повітряних сил. Patriot – це далекобійна зброя, яка може вражати свої аеробалістичні цілі на відстані до 150 км. Ці комплекси на певних напрямках могли б допомогти відігнати російську авіацію подалі від наших кордонів, а саме такі бомбардувальники, як ТУ-22М3, чи екіпажі тактичної авіації ворога, – пояснив речник ПС ЗСУ.

За його словами, завдяки ЗРК Patriot сучасні, і багато функцій в них автоматизовані, тому українські захисники зможуть легко опанувати їх для оборони неба. Водночас Юрій Ігнат визнає, що це не буде моментально, і для цього “потрібен певний час”.

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Речник Повітряних сил вважає, що Україна має великий запит на найрізноманітніші засоби ППО, тому готова брати у партнерів України “багато усього, що нам можуть запропонувати”.

– Сьогодні Повітряні сили існуючими засобами ППО, авіацією, мобільними групами перекривають найзагрозливіші напрямки, окремі стратегічні об`єкти критичної інфраструктури. Однак цього не вистачає, щоб закрити всі потреби, – пояснив він.

Раніше очільник Державного департаменту США оголосив про передачу Україні нового пакета військової допомоги на $1,85 млрд. Оборонний пакет підтримки українських військових вперше включив зенітно-ракетні комплекси Patriot.