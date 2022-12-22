Як новий пакет допомоги від США вплине на ситуацію на фронті: відповідь експертів

Грудень, 22 в 16:05

Учора, 21 грудня, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму $1,85 млрд. Він включає значну кількість снарядів, бронемашини, а також одну батарею ЗРК Patriot.

Як пояснив Фактам ICTV військовий експерт та історик Михайло Жирохов, очікувати, що найближчим часом різко зміниться ситуація на фронті чи зменшиться терор українських міст не варто, однак у перспективі нова допомога США, зокрема поставка ЗРК Patriot, дасть багато переваг.

– Коли буде введено у стрій Patriot, а це буде десь березень-квітень, тоді буде сформована повністю система ППО України, яка буде мати зенітно ракетні комплекси ближньої, середньої і дальньої дії, – каже він.

За словами Жирохова, ЗРК Patriot мають ще радіолокаційні станції, які можуть бачити загрозу на далекій відстані і давати вказівки для інших українських комплексів ППО.

Зараз дивляться

– Я думаю, що так воно планується: буде введено всезагальну систему, тобто взліт російських літаків або пуски ракет будуть фіксуватись значно раніше і буде можливість, наприклад, ну чисто теоретично знищити російські бомбардувальники в російському повітряному просторі, – припускає експерт.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголошує, що батареї Patriot значно підвищать ефективність української протиповітряної оборони, але навіть вони не зможуть на 100% гарантувати безпеку нашого повітряного простору.

– Ефективність значно зросте, тому що Patriot – це сучасний високотехнологічний комплекс, аналогів якому в нашій протиповітряній обороні немає. Єдиний комплекс великого радіусу дії, який ми зараз використовуємо, це ще радянський F-300, – повідомив Коваленко.

Він зазначив, що для створення так званого буферу безпеки Україні потрібна чимала кількість батарей Patriot. І їх потрібно розміщувати не тільки на кордоні з РФ, а й по території нашої держави, щоб росіяни не змогли прорвати нашу ППО великою кількістю ракет.

Водночас як вважає військовий експерт, ексзаступник міністра оборони України Леонід Поляков, заявлена кількість снарядів і боєприпасів збільшує шанси на те, що ми зможемо прискорити і посилити наші дії на фронті.

– Це може дозволити успішно провести чергову наступальну операцію на зразок звільнення Харківської області або звільнення правобережної частини Херсонщини. Але знову ж таки питання часу, питання інших обставин, – зазначає він.

Поляков також припускає, що новий пакет допомоги від американців може бути відповіддю на можливу поставку Іраном балістичних ракет Росії.

– В України уже достатньо високий рівень протиповітряної оборони. Але дуже мало реальних засобів протиракетної оборони, якщо мова йде про балістичні ракети. Інформація про те, що Іран може передати чи вже передав Росії балістичні ракети ближнього радіусу дії, я думаю, вплинула на рішення підтримати нас передачею системи, – каже він.

Окрім того, експерт підкреслює, що така підтримка з боку Америки може вплинути і на рішення інших країн Заходу щодо поставок Україні озброєння.