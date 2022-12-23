Грудень, 22 в 22:24

У Києві щоденно ввечері запалюють головину ялинку країни.

Цьогоріч кожен охочий може прийти та на власні очі побачити момент увімкнення святкових вогників на новорічній ялинці столиці.

Для того, щоб отримати порцію різдвяної атмосфери, щодня можна прийти на Софійську площу о 17:00.

Зараз дивляться

Як почуєте характерний звук запуску генератора – налаштовуйте камери, вогники на ялинці от-от заблимають.

Головне новорічне дерево України вперше цьогоріч запалили 19 грудня. Аби не завантажувати електромережу в умовах дефіциту, гірлянди на ялинці живляться від генератора.

І хоч Новий рік 2023 Україна відзначає в умовах війни, українці все ж намагаються дотримуватись традицій, тому облаштували у містах та селищах новорічні ялинки, які найчастіше ставлять на головній площі населеного пункту. У Львові, наприклад, замість зірки на ялинці красується прикраса, стилізована під протитанковий їжак.

Подивитись, які цього року ялинки в містах України, можна у матеріалі на Фактах ICTV.

Фото: Анна Боль / Факти ICTV