Закликав підтримувати окупантів та оформлювати паспорти РФ: СБУ оголосила у розшук екснардепа

Грудень, 22 в 16:59

За матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру колишньому нардепу України, який публічно підтримав російську збройну агресію проти нашої держави.

– Зловмисником є представник Харківського осередку партії регіонів. Саме від цієї політсили він п’ять разів обирався до українського парламенту. Після початку повномасштабного вторгнення він виступав на підтримку країни-агресора та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України, – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, у серпні цього року він оприлюдним на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост, де закликав мешканців окупованих Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти.

За це зрадник “гарантував” громадянам лояльне відношення з боку окупантів, а також обіцяв “списання” кредитних зобов’язань.

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Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження “гумдопомоги” з РФ до окупованих районів України та “відновлення” зруйнованої інфраструктури.

Щоб уникнути правосуддя за вчинені злочини зловмисник втік до Росії.

На підставі зібраних доказів українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Його оголошено у розшук. Триває досудове розслідування.