Закликав підтримувати окупантів та оформлювати паспорти РФ: СБУ оголосила у розшук екснардепа
За матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру колишньому нардепу України, який публічно підтримав російську збройну агресію проти нашої держави.
– Зловмисником є представник Харківського осередку партії регіонів. Саме від цієї політсили він п’ять разів обирався до українського парламенту. Після початку повномасштабного вторгнення він виступав на підтримку країни-агресора та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України, – йдеться у повідомленні СБУ.
За даними слідства, у серпні цього року він оприлюдним на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост, де закликав мешканців окупованих Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти.
За це зрадник “гарантував” громадянам лояльне відношення з боку окупантів, а також обіцяв “списання” кредитних зобов’язань.
Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження “гумдопомоги” з РФ до окупованих районів України та “відновлення” зруйнованої інфраструктури.
Щоб уникнути правосуддя за вчинені злочини зловмисник втік до Росії.
На підставі зібраних доказів українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Його оголошено у розшук. Триває досудове розслідування.
– Нагадаємо, раніше зловмиснику повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній. За матеріалами СБУ у серпні цього року заарештовано активи фігуранта на суму 600 млн грн. У подальшому їх передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), – додають у СБУ.