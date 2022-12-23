Грудень, 23 в 12:34

Станом на ранок п’ятниці, 23 грудня, в енергосистемі України трохи зменшився дефіцит потужності. Проте він все ще суттєвий.

Як поінформували в пресслужбі Національної енергетичної компанії Укренерго, зараз працюють усі види генерації електрики.

– На ранок 23 грудня дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим. Працюють усі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми, – наголошується в повідомленні.

У компанії уточнили, що досі зберігаються обмеження в системі передачі електроенергії. Вони виникли через пошкодження магістральних мереж під час ракетних атак РФ.

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Через це до всіх областей України були доведені ліміти споживання електроенергії. В разі їх перевищення застосовуються аварійні відключення світла.

В Укренерго також повідомили про пошкодження електромереж на сході нашої держави, у прифронтових районах, внаслідок обстрілів військ РФ. Аварійно-відновлювальні роботи там розпочнуться одразу після отримання дозволу від українських військових.

– Ремонтні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу, – зазначили в компанії.

Згідно з оцінкою міністра енергетики України Германа Галущенка, енергосистему України можна стабілізувати до літа 2023 року. Це дасть змогу припинити відключення світла. Водночас такий сценарій буде можливим лише за умови, що РФ не здійснюватиме нових ракетних атак.

Джерело: Укренерго