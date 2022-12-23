Ґвалтуй українських баб: оголошено у міжнародний розшук росіянку, яка закликала свого чоловіка до насильства в Україні

Грудень, 23 в 16:10

В міжнародний розшук оголошено росіянку, яка закликала свого чоловіка-окупанта до насильства над мирними жителями України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

– Зловмисницею виявилась громадянка РФ Ольга Биковська, яка проживає в окупованому Криму. Після початку повномасштабного вторгнення вона закликала ґвалтувати українських жінок у тимчасово захоплених районах Херсонської області, – йдеться у повідомленні.

Відомство нагадало, що з такою “пропозицією” фігурантка звернулася до свого чоловіка, який входив до складу окупаційного угруповання РФ на території південного регіону України.

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Цю розмову перехопили співробітники СБУ, які задокументували факт злочину.

На підставі зібраної доказової бази зловмисниці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.