Київ показали з космосу до та після обстрілів росіянами енергетичної інфраструктури
Щоб зрозуміти, як російські атаки на енергомережу України вплинули на повсякденне життя жителів, журналісти детально проаналізували нічні зображення Києва, зроблені за допомогою супутників NASA з космосу.
Про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що на кадрах можна побачити суттєву різницю між січнем та листопадом 2022 року.
Ось як змінився Київ майже за рік війни:
Для того, щоб отримати ці зображення, журналісти детально проаналізували нічні фото з двох супутників NASA – Suomi та NOAA-20.
Щоранку, близько 01:30, ці супутники пролітають над Україною, й їхні потужні камери, вага кожної з яких співмірна з роялем, фіксують “пульс країни” – мерехтіння вуличних ліхтарів, вивісок магазинів і кухонних вікон.
– Зображення високої роздільної здатності з двох супутників, якими ексклюзивно поділився Sky News, показують, наскільки слабким став цей пульс, – пишуть у виданні.
A detailed Sky News analysis of NASA satellite data shows the effect of Russian attacks on Ukraine’s energy infrastructure and reveals how much the lights have gone out ????
— Sky News (@SkyNews) December 23, 2022