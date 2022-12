Щоб зрозуміти, як російські атаки на енергомережу України вплинули на повсякденне життя жителів, журналісти детально проаналізували нічні зображення Києва, зроблені за допомогою супутників NASA з космосу.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що на кадрах можна побачити суттєву різницю між січнем та листопадом 2022 року.

Ось як змінився Київ майже за рік війни:

Київ показали з космосу до та після обстрілів росіянами енергетичної інфраструктури / 2 фотографии

Для того, щоб отримати ці зображення, журналісти детально проаналізували нічні фото з двох супутників NASA – Suomi та NOAA-20.

Щоранку, близько 01:30, ці супутники пролітають над Україною, й їхні потужні камери, вага кожної з яких співмірна з роялем, фіксують “пульс країни” – мерехтіння вуличних ліхтарів, вивісок магазинів і кухонних вікон.

A detailed Sky News analysis of NASA satellite data shows the effect of Russian attacks on Ukraine’s energy infrastructure and reveals how much the lights have gone out ????

