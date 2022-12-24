Грудень, 23 в 23:54

Конгрес США ухвалив законопроєкт про витрати на суму $1,66 трлн, у якому на допомогу Україні виділено майже $45 млрд.

Про це йдеться на сайті Палати представників, яка проголосувала за законопроєкт 225 голосами проти 201.

Тепер законопроєкт вирушить до американського президента Джо Байдена, який має підписати його до опівночі, щоб запобігти так званому шатдауну уряду. Раніше Байден вже заявив, що підпише закон.

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Пакет передбачає фінансування уряду США протягом усього наступного фінансового року, до 30 вересня.

Раніше він був ухвалений американським Сенатом 68 голосами проти 29 у результаті міжпартійного голосування.

Бюджет на 4 155 сторінках містить заходи з надання допомоги Україні, зміцнення оборони США, а також кошти на внутрішні пріоритети США.

Бюджет містить $772 млрд на внутрішні програми і $858 млрд на оборону. Він включає майже $44,9 млрд надзвичайної допомоги Україні та близько $38 млрд. для регіонів, що відновлюються після стихійних лих.

Допомога Україні передбачає фінансування гуманітарної та військової допомоги, а також допомогу союзникам по НАТО.

Нагадаємо, 21 грудня, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму $1,85 млрд. Він включає значну кількість снарядів, бронемашини, а також одну батарею ЗРК Patriot.