Грудень, 23 в 20:55

Серед російських військових, які вторглися в Україну, процвітає пияцтво, через що окупанти починають стріляти по своїх же товаришах по службі.

Про це йдеться в новому аудіоперехопленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

У розмові зі своєю співрозмовницею окупант розповідає, що за вживання алкоголю їхнє командування розстрілює військовослужбовців.

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– За алкоголь у нас розстріл, щоб ти розуміла. У нас розстрілюють одразу ж свої ж із 25-ї бригади. Сьогодні ось трьом ноги перестріляли, – каже він.

За його словами, це внутрішній указ військового командування – розстрілювати на місці за алкоголь або запах перегару.

Російський військовий каже, що щодо трьох його товаришів по службі, яким прострелили ноги, далі очікує судовий розгляд.

– Ось суд, і чим їм присудить – я не знаю. Можуть років 5-7 дати, це не жарти, ми на війні перебуваємо, Маш, – каже він.

Крім того, окупант розповідає, як його ж п’яні товариші по службі відкривають дружній вогонь у спробі перевірити, працює їхня стрілецька зброя чи ні.

– Один п*дарас ось уночі в мене на посту в мене стріляв… Підійшов і стрельнув. Хотів перевірити автомат: працює чи ні. Добре, що куля вище пройшла. Г*ндон, я його здав одразу ж, – скаржиться він.

Крім алкоголю, за словами російського військового, військовослужбовці армії РФ вживають і наркотичні речовини.

– Я тобі кажу, тут швидше не від українців ляжеш, а від своїх же ляжеш, від таких ідіотів, – каже росіянин.

Окупант також стверджує, що після крайнього інциденту з дружнім вогнем між російськими військовими, їм був відданий указ стріляти на ураження по п’яних товаришах по службі.

В іншій телефонній розмові, які публікували ГУР у жовтні, російські військові розповідають, як на війні в Україні вживають наркотики, п’ють алкоголь та розважаються.

Джерело: ГУР

Фото: ГУР