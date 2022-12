Укрпошта випустила марку, присвячену першому виконанню Щедрика у США

Укрпошта ввела в обіг марку Щедрик. Carol of the Bells, присвячену одній з найпопулярніших різдвяних композицій у світі.

Погашення спеціальним штемпелем Перший день пройшло на Софійській площі біля головної ялинки країни, а також у Вінниці.

Випуск поштової марки приурочено 100-річчю з моменту першого виконання музичного твору Щедрик на сцені Карнегі-Холу в Нью-Йорку.

Автор марки Микола Кочубей зобразив на ескізі ластівку, про яку співають в обрядовій пісні.

– Щедрик. Carol of the Bells – саме із такою назвою український художник у США Микола Бутович намалював схожу картину 1953 року. Тоді українська діаспора хотіла нагадати Америці, що американський Carol of the Bells – то український Щедрик. Сьогодні це розповідає в США вже не лише діаспора, але й українська держава. Маємо багато досягнень, за якими стоїть дуже багато роботи, – зазначила авторка дослідження історії Щедрика.