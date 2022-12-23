Грудень, 23 в 17:47

Поліція Київської області затримала чоловіка, що неодноразово ґвалтував свою 13-річну падчерку.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

– Про цей мерзенний злочин нас повідомила мати дівчинки. Напередодні 35-річний чоловік відвів доньку дружини до сараю та почав вчиняти дії сексуального характеру. Як виявилося, це був вже третій випадок, – розповів Нєбитов.

За його словами, поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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Чоловіку вже оголосили про підозру, а 23 грудня суд взяв його під варту.

За скоєне йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Андрій Нєбитов закликав батьків слідкувати за дозвіллям своїх дітей та при будь-якій підозрі вчинення протиправних дій сексуального характеру щодо дитини одразу звертатись до поліції.

Раніше очільник поліції Київщини повідомляв, що в області затримали чоловіка, який намагався розбестити шестирічну дівчинку.

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Фото: Андрій Нєбитов