Грудень, 23 в 13:06

Президент України Володимир Зеленський після того, як побував цього тижня на східній лінії фронту, зокрема у Бахмуті, вирушив до Польщі поїздом. А там пересів літак ВПС США.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Борт із президентом супроводжували винищувач F-15 та літак-розвідник НАТО.

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Повідомлення про візит Зеленського до Вашингтона почали поширюватися на початку цього тижня, але вони не були офіційно підтверджені до ранку середи.

Візит обговорювався місяцями, але останні приготування зробили швидко — два президенти говорили про нього 11 грудня, а за три дні Зеленському надіслали запрошення.

Не дивно, що офіційної інформації про поїздку не публікувалося — навіть у мирний час під час президентських візитів застосовуються суворі заходи безпеки, а у воєнний час ризики ще вищі.

Оскільки над територією України закрито повітряний простір, то Володимиру Зеленському, найімовірніше, довелося таємно приїхати поїздом до Польщі, де його помітили рано-вранці в середу на залізничній станції в прикордонному місті Перемишль.

Потім Зеленський із групою супроводу підійшов до колони автомобілів, серед яких були чорні Chevrolet Suburban — улюблена модель уряду США.

Незабаром після цього польотні дані показали, що Boeing C-40B ВПС США, який, ймовірно, перевозив Зеленського, злетів з аеропорту Жешува.

Літак попрямував на північний захід у бік Великої Британії, але перш ніж він увійшов у повітряний простір над Північним морем, літак-розвідник НАТО просканував місцевість. Відомо, що море патрулюють російські підводні човни.

Американський винищувач F-15, який вилетів із бази у Британії, супроводжував рейс президента України протягом шляху.

Після прибуття до Вашингтона Володимиру Зеленському надали охорону секретної служби — як і всім главам держав, які приїжджають. Але оскільки Зеленський є президентом країни, яка перебуває у стані війни, співробітники служби безпеки виявляли підвищену пильність.

Попри побоювання візит президента України пройшов гладко. У четвер Зеленський ненадовго зупинився у Польщі на шляху додому, щоб зустрітися зі своїм колегою Анджеєм Дудою.