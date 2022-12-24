Грудень, 24 в 9:47

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 480 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Найбільших втрат противник зазнав на Куп’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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Загальні бойові втрати РФ на 24.12.2022:

особового складу ‒ близько 101 430 (+480) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3006 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5994 (+8) од,

артилерійських систем – 1988 (+4) од,

РСЗВ – 418 (+4) од,

засобів ППО ‒ 212 од,

літаків – 283 од,

гелікоптерів – 267 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+8) од,

крилатих ракет ‒ 653 од,

кораблів /катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4627 (+5) од,

спеціальної техніки ‒ 178 од.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупаційна влада продовжує перепрофілювання лікарень Луганської області у військові шпиталі для російських солдатів. Лише 19 грудня у Старобільську до хірургічного відділення районної лікарні привезли близько 100 поранених росіян.