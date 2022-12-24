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Факти / Україна

Подоляк пропонує знищити виробництво Ірану, замість накладання санкцій

Ілля Нежигай, редактор стрічки
прапор Ірану
Фото: Unsplash

Замість концепції непрацюючих санкцій проти Ірану, який демонстративно порушує міжнародні обмеження, необхідно перейти до знищення їх виробництв.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут “міжнародних санкцій”, – написав він.

Замість санкцій Подоляк пропонує відмовитися від концепції “непрацюючі санкції” та “недіючі резолюції ООН”, щоб перейти до “більш руйнівних інструментів”, а саме до знищення виробництв та арештів постачальників”.

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Нагадаємо, 13 грудня уряд Великої Британії оголосив про новий пакет санкцій, який спрямований проти російських воєначальників, причетних до ударів по українській цивільній інфраструктурі, а також проти іранських бізнесменів і посадових осіб, залучених до виробництва та постачання Кремлю дронів-камікадзе.

Згодом, під час виступу у Конгресі США, президент Володимир Зеленський заявив, що у російсько-українській війні Тегеран виступає союзником Москви. Український глава держави додав, що таким чином “один терорист знайшов іншого”, щоб продовжувати “воювати проти вільного світу.

У відповідь на це представник МЗС Ірану розкритикував заяви президента Зеленського у Конгресі щодо підтримки Тегераном війну Росії проти України.

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