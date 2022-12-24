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Факти / Україна

Російські пропагандисти намагаються “перевісити” провину за обстріл Херсону на ЗСУ – ЦПД

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Російські пропагандисти намагаються “перевісити” провину за обстріл Херсону на ЗСУ – ЦПД
Фото: Нацполіція

Російські пропагандисти звинувачують у кривавому обстрілі Херсону українських військових, намагаючись таким чином “перевісити” провину з російських окупантів. 

Про це йдеться у повідомленні, розповсюдженому Центром протидії дезінформації в суботу, 24 грудня.

– Майже одразу після обстрілу роспропаганда заявила, що на місці події нібито було виявлено уражаючі елементи ракети GMLRS американських РСЗВ HIMARS, що є на озброєнні в українських військових. Така інформація не відповідає дійсності, – підкреслюють у Центрі.

Там додали, що Офіс президента повідомив, що обстріл Херсона було здійснено з РЗСВ Град з напрямку ТОТ Херсонщини, контроль за якими здійснюють російські війська.

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– Все для того, щоб знизити рівень підтримки нашої держави цивілізованим світом. Застерігаємо! Після скоєння найбільш резонансних злочинів російські пропагандисти намагаються діяти за “бучанським сценарієм” – коли провина за скоєне одразу ж перекладається на українських військових, незважаючи навіть на очевидні ознаки саме російських терористичних дій, – попередили в ЦПД.

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