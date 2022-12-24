Російські пропагандисти намагаються “перевісити” провину за обстріл Херсону на ЗСУ – ЦПД

Грудень, 24 в 19:10

Російські пропагандисти звинувачують у кривавому обстрілі Херсону українських військових, намагаючись таким чином “перевісити” провину з російських окупантів.

Про це йдеться у повідомленні, розповсюдженому Центром протидії дезінформації в суботу, 24 грудня.

– Майже одразу після обстрілу роспропаганда заявила, що на місці події нібито було виявлено уражаючі елементи ракети GMLRS американських РСЗВ HIMARS, що є на озброєнні в українських військових. Така інформація не відповідає дійсності, – підкреслюють у Центрі.

Там додали, що Офіс президента повідомив, що обстріл Херсона було здійснено з РЗСВ Град з напрямку ТОТ Херсонщини, контроль за якими здійснюють російські війська.

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