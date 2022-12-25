Грудень, 24 в 22:56

Радник Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що Росія відправляє своїх в’язнів воювати під Бахмутом без касок та бронежилетів.

– Половина чи біля того вже у цивільному – чи у навколовоєнній формі. І наступні 300 тисяч – я не знаю, який там буде призов: у що їх одягатимуть, чим споряджатимуть. Автомат, три магазини, гранат немає, – заявив Арестович в ефірі програми Фейгін.Live в суботу, 24 грудня.

Він зазначив, що росіяни дають на групу з 25 осіб одного досвідченого військового з автоматом та прицілом нічного бачення, і вважається, що це – страшна штурмова сила, яка “зараз усіх переможе”.