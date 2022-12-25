Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Російські в’язні воюють під Бахмутом вже без касок та бронежилетів – Арестович

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олексій Арестович

Радник Офісу президента Олексій Арестович стверджує, що Росія відправляє своїх в’язнів воювати під Бахмутом без касок та бронежилетів.

– Половина чи біля того вже у цивільному – чи у навколовоєнній формі. І наступні 300 тисяч – я не знаю, який там буде призов: у що їх одягатимуть, чим споряджатимуть. Автомат, три магазини, гранат немає, – заявив Арестович в ефірі програми Фейгін.Live в суботу, 24 грудня.

Він зазначив, що росіяни дають на групу з 25 осіб одного досвідченого військового з автоматом та прицілом нічного бачення, і вважається, що це – страшна штурмова сила, яка “зараз усіх переможе”.

Читайте
Військовий експерт розповів, чому росіяни біля Бахмута вже не можуть застосовувати тактику вогневого валу

Зараз дивляться

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка